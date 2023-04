Quando a ânsia de evitar um golo justifica os meios: guarda-redes empurra cabeça de jogador contra o poste e mantém baliza a zeros

A carregar o vídeo ...

Meshaal Barsham conseguiu o objetivo que havia traçado para aquele momento: evitar o golo a todo o custo. Na ânsia de manter a baliza a zeros, o guarda-redes o Al Sadd projetou a cabeça do colega de equipa Musaab Khidir contra o poste da baliza, já depois de este cabecear o esférico. Tudo acabou bem, sem mazelas, e também após o apito final: o Al Sadd venceu o Al Rayan em jogo do campeonato do Qatar, por 2-0.