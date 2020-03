A carregar o vídeo ...

Numa altura em que todos os cuidados de higiene são poucos quando o mundo enfrenta a pandemia do Covid-19, estas imagens de um telejornal da televisão turca estão a correr mundo: enquanto a jornalista dava conta do que se passava no mundo, dois funcionários começaram a desinfetar o cenário... [Vídeo Twiter]