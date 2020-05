Quando apareces em direto a desobedecer às regras impostas: isso é distância social?

A carregar o vídeo ...

Espanha conta com mais de 22 mil mortos, mas parece que há ainda quem não percebeu os tempos que vivemos. No sábado, primeiro dia de permissão para os espanhóis saírem, houve muitas infrações, com milhares de pessoas nas ruas, muitas sem máscaras ou qualquer outra proteção e houve mesmo quem desse beijos e abraços... entrando involuntariamente num direto para a TV. Então e a distância social? repare nas pessoas que se encontram e cumprimentam enquanto a jornalista está a falar.