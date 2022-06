Quando Jesus 'usou' João Félix para incentivar Reinier, alvo do Benfica: «Tens coisas melhores do que ele…»

A carregar o vídeo ...

Reinier, jogador do Real Madrid emprestado ao Borussia Dortmund, é alvo do Benfica. O brasileiro, de 20 anos, foi formado no Flamengo e lançado na equipa principal do Mengão por Jorge Jesus. Por isso, Record recupera um excerto de uma entrevista de Jesus à CMTV, em janeiro de 2020, onde o técnico revelou uma conversa que teve com Reinier em que usou João Félix como exemplo.