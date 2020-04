A carregar o vídeo ...

Rafael van der Laan estreou-se esta época a nível profissional, ao defender a baliza do Casa Pia na 2ª Liga. Com 20 anos, passou toda a formação no Sporting, onde não teve hipótese de jogar mais por ‘culpa’ de Luís Maximiano. No entanto, a rivalidade com o guarda-redes dos leões nunca existiu, de tal forma que são grandes amigos. E esta é uma das histórias sobre Max que fez questão de contar a Record.