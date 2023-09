Quando não marca, assiste... duas vezes: Messi volta a brilhar em mais uma vitória do Inter Miami

A carregar o vídeo ...

O Inter Miami bateu na madrugada desta segunda-feira o LAFC por 3-1, em mais um jogo onde, apesar de não ter marcado, Messi foi decisivo: o astro argentino, que foi titular e atuou os 90 minutos, contribuiu com duas assistências, primeiro para Jordi Alba, seu ex-companheiro de equipa no Barcelona, e depois para Leonardo Campana, já muito perto do apito final. (Vídeo: X/MLS)