João Carlos Pereira foi o convidado do Podcast Record 'Façam as vossas apostas' . O treinador recordou alguns momentos da carreira, como a vitória surpreendente sobre o FC Porto, em 2005, por 4-0. O técnico contou que, além de 'olés' nas bancadas', os adeptos portistas aplaudiram o autocarro do Nacional quando este saía do Estádio do Dragão.