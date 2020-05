Quando o guarda-redes Júlio César ficou 'louco' e fintou meia equipa...

A carregar o vídeo ...

Júlio César recordou à imprensa brasileira o dia em que protagonizou um lance louco ao serviço do Flamengo. Em 2003, no clássico eterno contra o Fluminense, o guardião estava irritado por perder 4-0 e não foi de modas - saiu da baliza em drible e só parou na área contrária. "Foi uma situação em que estava a sentir-me impotente no jogo. A levar um chocolate do Fluminense... Passei-me e fui a driblar toda a gente", revelou.