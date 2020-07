Quando o guarda-redes salva a sua equipa... com um golaço de livre

A carregar o vídeo ...

Estamos habituados a ver os guarda-redes a salvarem as suas equipas de derrotas com defesas vistosas, mas aquilo que não é tão normal - pelo menos para a Europa - é vermos guardiões a fazerem-no com golos. Mas a verdade é que também acontece por cá, como se viu na semana passada na Noruega, com Stefan Hagerup a salvar o Ullensaker/Kisa de um desaire diante do Jerv graças a um golaço de livre direto aos 79'. No final, a sua equipa empatou a dois golos e o guardião foi mesmo herói...