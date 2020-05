Quando o treinador adjunto entra para marcar um golaço: aconteceu na Dinamarca

A carregar o vídeo ...

As saudades de futebol eram muitas e a pouco e pouco, mesmo que sem público, lá vamos sentindo de novo o gostinho do desporto rei. E que outra modalidade nos poderia dar algo tão mágico como aquilo que se viveu esta sexta-feira na Dinamarca, no encontro de pré-temporada entre Odense e Copenhaga, resolvido com um golaço marcado pelo... treinador adjunto? A situação é estranha, sabemos disso, mas como a partida era de preparação houve espaço para um pequeno 'atropelo' das regras, quando perto do final do encontro o Odense ficou sem jogadores disponíveis para atuar devido a lesões. Henrik Hansen entrou então em campo e, quase como se tratasse de um enredo de um filme de Hollywood, acabou por ser decisivo, marcando um golo sensacional. Ah! A título de curiosidade de referir que Hansen tem 40 anos e retirou-se do futebol há cinco.