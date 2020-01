A carregar o vídeo ...

Na véspera do confronto entre Juventus e Roma na Taça de Itália, Record recupera um excerto da entrevista publicada a Paulo Fonseca no dia 5 de janeiro de 2019. Na altura, o então técnico do Shakhtar admitiu a admiração por Maurizio Sarri e revelou por que razão não quis substituir o italiano no Nápoles. [Entrevista: David Novo/Imagem: Diogo Rodrigues]