A carregar o vídeo ...

Dia de despedidas para Pablo Zabaleta. O jogador argentino anunciou o ponto final na carreira, depois de representar o West Ham nos últimos anos. Mas foi ao serviço do Manchester City, onde esteve quase uma década, que criou uma ligação muito especial com os adeptos. Como no dia em que 'apanhou' uma série de seguidores dos citizens.