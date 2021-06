A carregar o vídeo ...

Na segunda-feira a Dinamarca goleou a Rússia (4-1) no último jogo da fase de grupos e apurou-se para os 'oitavos' do Euro'2020. A festa dos nórdicos em Copenhaga fez-se com 'chuva' de cerveja , o que até nem surpreendeu, tendo em conta o 'malabarismo' deste adepto dinamarquês nas bancadas durante a partida. [Vídeo: Twitter]