A carregar o vídeo ...

Os quase três meses de paragem das competições, por causa da pandemia, parecem ter tido efeitos nefastos no jogo de alguns jogadores. Este sábado, Alexander Zverev, atual número 7 do mundo, foi derrotado num torneio de exibição, promovido por Novak Djokovic, onde mostrou falhas no serviço dignas de um principiante... (Vídeo Twitter)