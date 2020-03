Quaresma deixa mensagem: «Desta vez quem resolve o jogo é a quarentena, não é o Quaresma»

A carregar o vídeo ...

Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para lançar um apelo ao povo português, numa mensagem à qual anexa um vídeo onde surge juntamente com a sua família a jogar UNO.



Eis a mensagem de Quaresma:



"Amigos, a vossa atenção por favor.

Desta vez quem resolve o jogo é a quarentena não é o Quaresma!

Hoje, mais do que nunca, seja qual for a vossa nacionalidade, cumpram as regras que vos são pedidas pelas autoridades.

Mantenham-se em casa, este é um momento crucial para controlar esta pandemia que está a tentar tomar conta do nosso mundo. Conto convosco para que em breve possamos todos voltar a marcar golos e fazer as pessoas sorrir.

Do fundo do coração, o agradecimento de toda a minha família aos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnósticos ,auxiliares de ação médica ,bombeiros e forças de segurança pública que estão em campo a jogar por todos nós.

Metam a bandeira portuguesa na janela de casa para apoiar os nossos campeões que estão a trabalhar nos hospitais.

Em breve teremos uma vacina, mas até lá a melhor vacina é ser solidário uns com os outros. Obrigado Portugal, Obrigado mundo."