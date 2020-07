Quaresma marca cantos de letra até sem chuteiras e 'envergonha' companheiro de equipa

A carregar o vídeo ...

"Parece fácil? É porque deu muito trabalho a aprender": assim legendou este vídeo Ricardo Quaresma no seu Instagram... e não é para menos. No final de um treino do Kasimpasa, e já descalço, o internacional português mostrou a um colega que estava a tentar marcar golos de letra atrás da linha de fundo como fazer: se à primeira facilitou, à segunda... foi o que se viu [Vídeo Instagram Ricardo Quaresma]