Depois de, há poucos dias, ter marcado um canto de letra descalço , Ricardo Quaresma surpreende-nos agora com um golo... ainda mais insólito: do meio da rua - literalmente! - e com um efeito impressionante. "Tentar é falhar até acertar na baliza", escreveu na legenda [Vídeo Instagram Ricardo Quaresma]