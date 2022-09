Quarterback dos Dolphins sofre lesão assustadora: bate com a cabeça no chão e fica paralisado

A carregar o vídeo ...

O jogo da NFL que colocou frente a frente os Miami Dolphins e os Cincinnati Bengals ficou marcado por uma assustadora lesão do quarterback da equipa da Flórida, Tua Tagovailoa. O jogador bateu a parte de trás da cabeça no chão e ficou com os dedos da mão cruzados e rígidos, uma situação comum após um grande trauma na cabeça. Saiu de maca, foi conduzido ao hospital e pouco depois soube-se que estava consciente. (Vídeo Twitter/American Football International)