Ukra, já se sabe, será por certo o jogador que mais partidas soma no seu currículo e não estamos a falar de jogos, mas de brincadeira mesmo com os companheiros de equipa. Ao 'Futebol Total', do Canal 11, o agora jogador do Santa Clara recordou um episódio de uma aposta no Rio Ave que envolveu o médico [Vídeo Canal 11]