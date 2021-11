Quatro cestos em 30 segundos que levaram o público à loucura e valeram... 10 mil dólares em propinas

A carregar o vídeo ...

Aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente no Bryan College, Tennessee, em 2014. Porém, o video voltou à berra e está a levar as redes sociais 'à loucura'. Um aluno de intercâmbio, que voou do Reino Unido até à América e nunca tinha jogado basquetebol, levou muito a sério um desafio que lhe foi proposto e que envolvia o pagamento de 10 mil dólares em propinas. Tinha de, em apenas 30 segundos, encestar a bola por quatro vezes: na passada, num lançamento livre, num triplo e, por fim, do meio-campo. E quando esta quantidade de dinheiro está envolvida... é caso para dizer que milagres acontecem. (Vídeo: Rex Chapman/Twitter)