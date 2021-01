Quatro golos, duas expulsões e muita emoção: o resumo do eletrizante Tondela-Boavista

Quatro golos, duas expulsões e um golo de penálti anulado de forma caricata. Eis o resumo de forma muito breve de um Tondela-Boavista marcado por uma primeira parte verdadeiramente de loucos. No final acabou por vencer a equipa beirã, conseguindo um resultado que agrava ainda mais a crise de um Boavista que não triunfa desde 2 de novembro. Para piorar as coisas, na próxima jornada, diante do Sporting, Jesualdo não contará com dois dos seus centrais...