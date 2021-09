Que estariam a cheirar estes dois jogadores do Junior Barranquilla em pleno relvado?

A carregar o vídeo ...

O Junior Barranquilla estava empatado (0-0) frente ao Huila, em jogo da oitava jornada do campeonato colombiano, quando o técnico da formação caseira, Arturo Reyes, decidiu lançar para o jogo o jovem médio Fabián Ángel.

O jogador, de 20 anos, entrou no arranque da segunda parte, mas levou com ele algo nas mãos... para cheirar e entregar aos seus colegas de equipa. O momento foi capturado pela transmissão televisiva do encontro e tornou-se viral nas redes sociais, com o médio a ter de justificar-se.

"Quero esclarecer, no que diz a respeito ao vídeo que anda a circular nas redes sociais, que é um produto que serve para abrir as fossas nasais, para destapar os pulmões e respirar melhor. "O veneno". Minha gente, três pontos muito importantes. Vamos, Junior", escreveu o médio colombiano.