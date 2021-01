«Que frieza»: Bruno Fernandes rendido a este penálti marcado por médio brasileiro

A carregar o vídeo ...

O Internacional de Porto Alegre reforçou ontem a liderança do Brasileirão graças ao triunfo (2-1) no sempre emocionante dérbi diante do Grémio. O golo da vitória surgiu no oitavo minuto de compensação e num penálti cobrado pelo médio Edenílson bem ao jeito de... Bruno Fernandes. No Instagram, o internacional português partilhou uma publicação do jogador brasileiro, com quem partilhou balneário na Udinese, e elogiou a "frieza" pela forma como Edenílson converteu o lance. [Vídeo: Instagram].