Marc Guiu teve um domingo para nunca mais esquecer. Formado no Barcelona, o jovem de 17 anos saltou do banco de suplentes aos 79 minutos frente ao Athletic Bilbao (1-0) deu a vitória aos catalães segundos depois , aos 80', num momento que motivou muitos festejos. Nas bancadas, a família do espanhol não escondeu a emoção. (: Twitter)