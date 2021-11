«Que o teu filho morra num acidente de carro»: a frase que veio da bancada e enfureceu LeBron James

A carregar o vídeo ...

LeBron James mostrou-se muito irritado com uma mulher que assistia na primeira fila à partida dos Lakers com os Indiana Pacers, tendo inclusivamente alertado um dos árbitros para a situação. A mulher e o companheiro foram convidados a deixar o recinto e agora, um dia depois do sucedido, a imprensa norte-americana revela o que a adepta disse à estrela da equipa de Los Angeles "Oxalá o teu filho morra num acidente de carro amanhã." (Vídeo Twitter)