'Que se passa, brazuca?': loucura no autocarro da seleção da Argentina com música a 'provocar' brasileiros

Vinte e oito anos depois a Argentina voltou a conquistar a Copa América ao derrotar o Brasil, por 1-0, na final disputada no Maracanã. Quando deixaram o estádio, os jogadores da albiceleste fizeram a festa no autocarro em clima de grande euforia com a música 'Que se passa, brazuca?', habitualmente cantada pelos adeptos argentinos que é uma pequena provocação aos rivais brasileiros. [Vídeo: Youtube]