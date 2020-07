Quem diria: sabia que um carro de Fórmula 1 dá para cortar a relva?

A carregar o vídeo ...

Um dia antes de ter ganho a primeira prova da temporada, o finlandês Valtteri Bottas protagonizou no treino de qualificação para o Grande Prémio da Áustria um momento caricato, quando se despistou e andou literalmente a passear na relva do Red Bull Ring. Aliás, segundo as palavras do piloto da Mercedes, aquele foi antes um momento de jardinagem...



"Esta coisa até corta melhor a relva do que o meu corta-relva de casa", atirou o nórdico, ao qual o seu engenheiro respondeu "não sabia que a Mercedes andava a fazer corta-relvas, mas vamos investigar". Enfim, um momento divertido num fim de semana para recordar para o piloto de 30 anos.