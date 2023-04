A carregar o vídeo ...

Magnus Egilsson fez o golo de carreira no último sábado. O defesa do B36 F.C. Torshavn controlou a bola com o pé esquerdo e executou um remate tão perfeito quanto indefensável, fixando o 2-0 final diante do B68 Toftir, em jogo da 5ª jornada do campeonato das Ilhas Faroé. Para ver e rever, mais do que uma vez!