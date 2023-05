Quem é Vinícius Tobias, lateral direito que o Sporting está a avaliar

A carregar o vídeo ...

O nome de Vinícius Tobias está à mesa do Sporting. Record pode confirmar que o lateral, de 19 anos, foi oferecido aos leões como possibilidade para reforçar a ala direita, dado que Bellerín não vai continuar no clube. A equipa técnica liderada por Rúben Amorim está, por isso, a analisar o perfil do brasileiro para definir se o coloca, ou não, na lista de alvos a atacar, isto depois de ter estado cedido pelo Shakhtar Donetsk ao Castilla, filial do Real Madrid, ainda que sem sucesso.