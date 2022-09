A carregar o vídeo ...

Houve um momento caricato captado no treino do Bayern Munique. Manuel Neuer, usando o pé menos bom (o esquerdo), arriscou um passe longo e correu tão mal que a bola entrou... na janela de um edifício do campo de treinos. Ou terá feito de forma propositada? "Arranjem um guarda-redes que consiga fazer tudo", vincaram os bávaros através da conta de Twitter, de forma bem humorada.