A carregar o vídeo ...

Estamos habituados a ver jogadores de futebol utilizarem jatos privados para fazer as suas 'escapadas', mas aquilo que Karim Benzema fez nesta quadra natalícia é algo pouco visto. Ao invés de investir no aluguer de um mero jato, o jogador do Real Madrid decidiu fretar um 'gigante' Boeing 737 para ir de férias para o Dubai. Quem pode... pode!