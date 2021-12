A carregar o vídeo ...

Ronaldinho e Romário, duas antigas estrelas do futebol brasileiro, defrontaram-se, em duplas, num torneio de futevólei, no Rio de Janeiro. O antigo jogador do Barcelona, entre outros clubes, mostrou que ainda não esqueceu os dotes que o celebrizaram dentro das quatro linhas e mostrou toda a classe numa jogada que terminou em ponto para a sua equipa. [Vídeo: Twitter]