A conferência de imprensa do Grande Prémio de Portugal de MotoGP contou com um momento diferente, com três jovens pilotos assumirem o papel de jornalistas para colocar perguntas aos craques do Mundial. Miguel Oliveira foi um dos 'visados', com uma pergunta a propósito de quem tem o melhor sorriso do paddock. Tudo pelo 'estatuto' que o português tem, de ser um aspirante a dentista.