Quem tinha saudades de uma boa polémica com o VAR?

O futebol começa a voltar um pouco por toda a Europa e com ele voltam também as polémicas de arbitragem. Uma das mais recentes veio da Rep. Checa, onde o Sparta Praga derrotou o Bohemians 1905 graças a um golo validado pelo VAR que deu que falar. O lance foi corretamente validado, é certo, mas na origem das queixas da equipa derrotada está o facto de o auxiliar não ter respeitado o protocolo e ter levantado a bandeirola para assinalar o fora de jogo ainda antes do término da jogada. Ainda assim, e apesar dos protestos, de pouco valeu e o Sparta venceria mesmo com esse golo.