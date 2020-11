A carregar o vídeo ...

Com mais de um milhão de seguidores em pouco mais de nove meses, José Mourinho é já um fenómeno no Instagram e muito por culpa dos posts engraçados que faz . O impacto do Special One tem sido tão elevado que o Tottenham produziu um vídeo no qual o técnico português dá sete dicas a quem quer vingar naquela rede social. [Vídeo: Twitter Tottenham]