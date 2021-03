«Queria mesmo marcar penálti...»: a frase que levou ao despedimento de árbitro na NHL

A carregar o vídeo ...

A NHL anunciou esta quarta-feira a decisão de afastar o árbitro Tim Peel, depois de o juiz ter sido apanhado numa conversa com a restante equipa de arbitragem a dizer que queria ter marcado um penálti contra os Nashville Predators no jogo diante dos Detroit Red Wings. "Não foi grande coisa, mas queria mesmo marcar um penálti contra Nashville no início da...", disse o árbitro, antes do seu microfone ser 'cortado'. A decisão demorou poucas horas a ser tomada e foi explicada pela NHL pela necessidade de manter a "integridade do jogo acima de tudo". "Não há qualquer justificação para os seus comentários, seja qual o contexto ou intenção", conclui a mesma nota.