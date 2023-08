Queriam sabotar etapa da Vuelta com 400 litros de líquido na estrada: polícia espanhola detém quatro pessoas

A carregar o vídeo ...

A polícia espanhola apreendeu dois bidões com 400 litros de um líquido (não foi especificado que tipo) e deteve quatro pessoas que pretendiam sabotar a etapa de ontem da Volta a Espanha, que ligou as localidades de Súria e Arinsal. Os indivíduos tinham escondido os bidões no meio do mato, por cima de uma estrada, e preparavam-se para derramar o seu conteúdo na via, aquando da passagem do pelotão. (Vídeo Polícia Nacional/Twitter)