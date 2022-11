Questão a Taremi tira Queiroz do sério: «Por que não perguntas aos Estados Unidos sobre o Afeganistão...?»

A carregar o vídeo ...

A conferência de imprensa do Irão desta quinta-feira voltou a ficar marcada por um desentendimento entre um jornalista presente e Carlos Queiroz. Tudo por causa de nova questão sobre a situação política no país, agora tendo como destinatário Mehdi Taremi. O avançado do FC Porto fugiu à questão e, no final, Queiroz aproximou-se da jornalista e reprovou o seu comportamento.



"Achas que é justo fazer perguntas sobre outras culturas?", questionou Queiroz. A jornalista respondeu de pronto: "Absolutamente. Estou a perguntar a um jogador iraniano sobre o Irão...". O português não gostou do que ouviu e reagiu: "Por que não questionas os outros? À Inglaterra sobre o que acham da Irlanda do Norte. Aos Estados Unidos o que eles acham da retirada das tropas do Afeganistão e as mulheres que estão lá sozinhas". Queiroz voltou costas e seguiu, isto enquanto a repórter fechava com um "Mas ele é um jogador iraniano..."