Pedro Martins foi convidado de um programa da TV brasileira abordando vários assuntos relacionados com futebol. E como Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira são os treinadores portugueses que atualmente estão a orientar equipas do Brasileirão, questionaram o técnico do Olympiacos sobre a influência que estes tiveram no seu percurso.