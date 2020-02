Quique Setién deixa jogadores do Barcelona às cegas durante o treino

A carregar o vídeo ...

Quique Setién continua a promover exercícios originais e alternativos nos treinos do Barcelona e este sábado deixou alguns jogadores literalmente... às cegas. Griezmann, Arturo Vidal, Umtiti e Riqui Puig foram alguns dos atletas desafiados a correr vários metros com os olhos vendados, tendo ao lado um membro da equipa técnica que funcionou como um guia num jogo que serviu também para elevar a moral do plantel. [Vídeo: Omnisport]