"Rabonassistência à Quaresma": a nova 'invenção' dos espanhóis

Na verdade, aquilo que pode ver no vídeo acima não é propriamente uma novidade, já que em várias ocasiões vimos este recurso técnico ser utilizado para assistir colegas, mas o jornal 'Marca' decidiu este fim de semana dar-lhe um novo nome: "Rabonassistência à Quaresma". O autor da proeza foi Agoney González, do modesto SD Tenisca, da Terceira Divisão, um jogador que já representou as camadas jovens do Borussia Dortmund e Real Madrid.