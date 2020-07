A carregar o vídeo ...

O Racing Avellaneda utilizou a sua conta no Twitter para lembrar a estreia de sonho de Marcos Acuña. Foi há precisamente seis anos, num duelo da Taça da Argentina diante do San Martín San Juan. Nessa partida, que marcava o regresso de Diego Milito, o agora jogador do Sporting fez o único golo, marcando de... cabeça.