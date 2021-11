Rafa e a paixão pelo Vitória desde o berço: líder da claque aos 5 anos

A carregar o vídeo ...

Rafa tem 11 anos e é apaixonado pelo Vitória de Guimarães desde que nasceu. Começou a ir ao Estádio D. Afonso Henriques com três anos e, com 5, chegou a liderar a claque num jogo contra o Sporting. Agora, joga nas camadas jovens dos vimaranenses. Rafa é o protagonista desta semana no 'Aqui, jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt.