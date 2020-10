Rafael Barbosa estreou-se esta sexta-feira a marcar com a camisola do Tondela na receção ao Portimonense . O extremo de 24 anos, formado no Sporting e que foi um dos reforços da equipa beirã para esta época, abriu o marcador à passagem do minuto 33 ao receber um bom passe de Strkalj e atirar para o fundo das redes. [Vídeo: VSports]