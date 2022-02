Rafael Leão chegou aos 100 jogos pelo AC Milan e clube italiano destaca feito

A carregar o vídeo ...

Rafael Leão chegou este domingo aos 100 jogos pelo AC Milan e, antes do treino desta quarta-feira, foi homenageado pelo clube italiano, com a entrega de uma lembrança. O avançado português foi aplaudido por todos os colegas e até deu um curto discurso. Aos 22 anos, o jovem luso é cada vez mais importante no clube e este gesto será também uma operação de charme para conseguir chegar a acordo para a renovação contratual, já que o vínculo entre as partes termina em 2024.