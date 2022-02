A carregar o vídeo ...

Rafael Leão continua a mostrar a veia goleadora no Milan e esta quarta-feira inaugurou o marcador no Milan-Lazio , a contar para os 'quartos' da Taça de Itália, com um remate cruzado aos 24 minutos. Foi o 9.º golo do avançado português esta temporada pelos rossoneri. [Vídeo: Twitter]