Rafael Leão e Ibrahimovic, quem mais? Os dois avançados do AC Milan voltaram a ser fundamentais, desta vez, no triunfodiante do Torino, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália. Recorde-se que a formação milanista esteve a perder até ao minuto 90. [Vídeo: Twitter]