Rafael Leão foi este domingo lançado de início na deslocação do Milan ao terreno do Benevento, em jogo da 15.ª jornada da Liga italiana, e apontou um grande golo. O avançado português aproveitou o adiantamento do guarda-redes do Benevento e fez uma autêntica obra de arte que culminou com o 2-0 no marcador, favorável aos rossoneri.