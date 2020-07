Rafael Leão ajudou esta quarta-feira o AC Milan a garantir o 6.º lugar da liga italiana no triunfo, por 4-1 , no reduto da Sampdoria. O avançado português começou no banco, entrou ao intervalo e fechou as contas já na compensação, num remate de belo efeito que valeu o 6.º golo na presente edição da Serie A ao camisola '17' dos rossoneri. [Vídeo: VSports]