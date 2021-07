A carregar o vídeo ...

Rafael Leão marcou na goleada (6-0) do Milan frente ao Pro Siesto, equipa da Serie C. O avançado português foi titular, naquele que foi o primeiro teste do conjunto de Stefano Pioli. Ao intervalo, os rossoneri já venciam por 3-0. Destaque para os dois golos do húngaro Milos Kerkez, defesa esquerdo de apenas 17 anos. Os restantes golos foram da autoria de Bennacer, Castillejo e Serra (p.b.).